В Роспотребнадзоре назвали главное отличие хорошего антисептика

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Роспотребнадзор объяснил, как выбрать хороший антисептик для рук. В нём должно быть не менее 60% спирта.

В эффективном кожном антисептике должны содержаться антимикробные действующие вещества, например, спирты. Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%, — говорится в сообщении созданного Роспотребнадзором информационного центра стопкоронавирус.рф.

На этикетке настоящего антисептика должно быть наименование «средство дезинфицирующее», и указание, что он предназначен для гигиенической обработки рук.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предложила два рецепта для изготовления антибактериального средства в домашних условиях. Согласно первому, необходимо взять 830 мл этанола концентрацией 99%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл глицерина, а также 115 мл кипячёной или дистиллированной воды. Для второго способа потребуется 750 мл изопропилового спирта концентрацией 99,8%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл и 195 мл кипячёной или дистиллированной воды.

13 апреля заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов говорил, что выпуск антисептиков на территории России в течение марта был увеличен в шесть раз. Производители средств нарастили объёмы с 50 до 300 тысяч литров в сутки.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов, писал NEWS.ru.