В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян

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В настоящее время прививку от гриппа сделали более 13 млн россиян, что составляет 9,2% населения страны. Вакцинация проводится во всех субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили , что уровень заболеваемости ОРВИ в стране умеренный и обусловлен преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в основном среди взрослого населения, а также детей в возрасте 7–14 лет. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, перенёсшие коронавирус, являются новой группой риска по гриппу. По её словам, эти люди должны в первую очередь сделать прививку от гриппа.

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» планирует разработать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа. Возможность создания такого препарата рассматривается также отечественным Институтом стволовых клеток человека.