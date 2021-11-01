В Роспотребнадзоре допустили появление новой вариации COVID-19

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Выраженные процессы изменения доминирующего штамма коронавируса «дельта» могут спровоцировать появление нового варианта вируса. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, выступая на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых силах РФ», передаёт РИА Новости.

Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 («дельта»-штамм. — NEWS.ru) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта, — сказал Акимкин.

Ранее эпидемиолог опроверг наличие данных о том, что новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2, недавно выявленный в России, устойчив к антителам и вызывает более тяжёлое течение заболевания.

Он заявил, что результаты исследований британских медиков не содержат убедительных доказательств различия рисков госпитализации или смертности между выявленным новым геновариантом и базовой линией геноварианта «дельта».

По состоянию на 29 октября в России зафиксировано пять случаев заражения вариантом AY.4.2. Три из них обнаружены в Москве и Подмосковье, два — в Татарстане.