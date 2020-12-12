В Роскачестве рассказали, опасно ли спать рядом со смартфоном

Большинство людей, следуя привычке всё время держать смартфон под рукой, ложатся спать, устанавливают будильник и кладут телефон рядом. В Роскачестве рассказали, не опасно ли это для здоровья, и дали советы по правильному обращению с гаджетами перед сном.
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко
Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов, — заметил специалист.
Вместе с тем, Кузьменко призвал россиян не смотреть долго в телефон перед сном. У такого поведения есть целый ряд негативных последствий. Во-первых, долгий скроллинг новостей и лент соцсетей является раздражителем для головного мозга, который, хочет этого человек или нет, начинает вместо сна обрабатывать полученную информацию.
Во-вторых, яркая подсветка экрана вредна для глаз. Режимы для чтения или ночной режим могут смягчить вредное воздействие, однако увлекаться ночным чтением с экрана смартфона не стоит, уверен эксперт Роскачества.
Свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше. Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант, — посоветовал Кузьменко.
Он добавил, что не стоит оставлять телефон заряжаться на всю ночь, так как это может привести к преждевременному выходу аккумулятора из строя и даже перегреву устройства, если оно неисправно.
Как сообщал NEWS.ru, ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин заявил, что смартфон может благополучно «пережить зиму», если не позволять ему переохлаждаться. По его словам, гаджет, как любой компьютер, плохо переносят холод, а особенно чувствителен к низким температурам его аккумулятор.