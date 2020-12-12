В Роскачестве рассказали, опасно ли спать рядом со смартфоном

https://static.news.ru/photo/7156ca4a-3ce0-11eb-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Большинство людей, следуя привычке всё время держать смартфон под рукой, ложатся спать, устанавливают будильник и кладут телефон рядом. В Роскачестве рассказали, не опасно ли это для здоровья, и дали советы по правильному обращению с гаджетами перед сном.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал «Российской газете», что на самом деле учёными не доказан вред для организма от лежащего рядом во время сна смартфона.

Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов, — заметил специалист.

Вместе с тем, Кузьменко призвал россиян не смотреть долго в телефон перед сном. У такого поведения есть целый ряд негативных последствий. Во-первых, долгий скроллинг новостей и лент соцсетей является раздражителем для головного мозга, который, хочет этого человек или нет, начинает вместо сна обрабатывать полученную информацию.

Во-вторых, яркая подсветка экрана вредна для глаз. Режимы для чтения или ночной режим могут смягчить вредное воздействие, однако увлекаться ночным чтением с экрана смартфона не стоит, уверен эксперт Роскачества.

Свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше. Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант, — посоветовал Кузьменко.

Он добавил, что не стоит оставлять телефон заряжаться на всю ночь, так как это может привести к преждевременному выходу аккумулятора из строя и даже перегреву устройства, если оно неисправно.

Как сообщал NEWS.ru, ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин заявил, что смартфон может благополучно «пережить зиму», если не позволять ему переохлаждаться. По его словам, гаджет, как любой компьютер, плохо переносят холод, а особенно чувствителен к низким температурам его аккумулятор.