В РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против новых штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/2638cc72-655b-11eb-8e3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина «Спутник V» имеет одинаковую эффективность против новых штаммов вируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мы постоянно тестируем эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса. На данный момент учёные сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса, — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В ходе третьей фазы клинических исследований эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. Кроме того, вакцина предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Эффективность вакцины для добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18–60 лет, — рассказали в РФПИ.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм коронавируса. Там отметили, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, которые были разработаны учреждениями Роспотребнадзора, способны надёжно выявить заражение британским штаммом, а тест-система ЦНИИЭ ведомства может отличить вариантный вирус от немутантных форм.

В ведомстве добавили, что характерные для британского варианта вируса мутации не оказывают влияния на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у COVID-19 изменениями.