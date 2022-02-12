В РФПИ рассказали о последствиях вакцинации AstraZeneca и «Спутником Лайт»

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В России за минувшие сутки выявили 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 10 451 человека, что на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

Всего за пандемию заболели коронавирусом 14 313 965 россиян. За сутки выздоровели 97 185 человек, всего от последствий заболевания вылечились 11 333 044 гражданина страны. За сутки от коронавируса скончались...