В РФПИ рассказали о последствиях вакцинации AstraZeneca и «Спутником Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поделился результатами клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и «Спутник Лайт». Исследования, которые проходили в России и Азербайджане, доказали безопасность такого применения, говорится в сообщении фонда в Facebook.
В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведённых клинических исследований по безопасности вакцин «АстраЗенека», «Спутник V» и «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что трёхмесячные наблюдения за участниками эксперимента не выявили серьёзных нежелательных явлений.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в условиях возникновения новых опасных штаммов коронавируса, использование различных вакцин в ходе ревакцинации обеспечивает безопасную, эффективную и долгосрочную защиту.
Как заявил академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев, получив вакцину от коронавируса «Спутник V» или «Спутник Лайт», можно ревакцинироваться уже через три-четыре месяца. Однако он отметил, что рекомендованный срок ревакцинации «Спутником» составляет полгода.