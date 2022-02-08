В РФПИ рассказали, когда Россия пройдёт пик заболеваемости «омикроном»

Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля ожидается сильное снижение числа новых случаев заражения, передаёт ТАСС со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» позволило в России справиться с новым штаммом COVID-19 значительно лучше, чем в большинстве других стран.

По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости, — отметил Дмитриев.

Он также подчеркнул важную роль ревакцинации в борьбе с распространением новых мутаций коронавируса.

В федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией ранее заявили, что за прошедшие сутки в России выявлены 165 643 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели более 13 млн россиян.

Госпитализированы 20 185 человек. Из больниц были выписаны 81 188 россиян, перенёсших COVID-19. Общее количество выздоровевших в настоящее время составляет 10,7 млн человек.

В общей сложности от коронавируса в России скончался 336 721 человек. Число жертв инфекции за минувшие сутки составило 698.

Директор НИИ эпидемиологии Михаил Щелканов ранее сообщил, что к марту заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад. Однако позже может произойти новый подъём и увеличение числа заражений.

Чтобы защититься от заболевания, специалист посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические правила — перейти на удалённый режим работы, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.