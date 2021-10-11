В РФПИ оценили статью The Sun о краже формулы AstraZeneca для «Спутника V»

В РФПИ оценили статью британского таблоида The Sun, согласно которой российские шпионы якобы «украли» данные о вакцине AstraZeneca. Там отметили, что материал не имеет научного смысла, так как «Спутник V» имеет другую платформу, и назвали его «наглой ложью». Об этом сообщается на сайте фонда.

История, созданная таблоидом The Sun, продвигается теми, кто выступает против успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации, — говорится в сообщении.

Там пояснили, что AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе для своей вакцины, а не человеческий вектор, используемый «Спутник V». В связи с этим, препараты имеют разные платформы. Человеческий вектор центр им. Гамалеи использовал ещё до появления коронавируса. В частности, на его базе были созданы вакцины против Эболы и MERS.

Вместо того чтобы распространять фейковые истории, британские СМИ и государственные службы должны лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, — добавили в РФПИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал британский таблоид The Sun «глубоко ненаучной газетой». Таким образом представитель Кремля прокомментировал материал издания о том, что российские спецслужбы якобы украли информацию о составе вакцины AstraZeneca.

В РФПИ оценили статью The Sun о краже формулы AstraZeneca для «Спутника».