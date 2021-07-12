В России появился новый тест на антитела у болевших COVID бессимптомно

В России зарегистрировали набор реагентов для выявления антител у переболевших COVID-19 бессимптомно. Разработкой занимались специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

В отличии от других подобных наборов он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, переболевших или контактировавших с SARS-CoV-2 в прошлом при отсутствии клинической симптоматики, что весьма важно для понимания степени защищенности исследуемого человека от повторного заражения, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также заявили, что новая тест-система обладает высокой аналитической чувствительностью. С её помощью можно оценить степень выраженности антительного иммунитета: от очень низкого уровня до очень высокого. В Роспотребнадзоре считают, что новая тест-система может стать незаменимым инструментом для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в России через месяц начнётся новая волна заболеваемости COVID-19 из-за с распространения штамма BA.2 — «стелс-омикрона». Эксперт добавил, что новый штамм стал причиной роста заболеваемости в других странах. Он отметил, что «стелс-омикрон» менее «быстрый», чем его предшественник.

Чепурнов указал на то, что власти Китайской Народной Республики не могут справиться с распространением вируса, несмотря на все принятые «супермеры».