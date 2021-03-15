В Рф зарегистрировали тест-систему для выявления британского штамма COVID

https://static.news.ru/photo/950eed5c-8621-11eb-8866-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зарегистрирована тест-система, которая позволяет выявлять разные штаммы коронавируса, в том числе и британский. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сегодня зарегистрирована тест-система для ряда штаммов коронавируса, в том числе английского, — сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко также добавил, что контроль качества вакцин от коронавируса в России находится на беспрецедентно высоком уровне. Это позволяет обеспечить потребителей по-настоящему качественным лекарством.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В сообщении ведомства говорится, что в РФ обнаружено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, и два — к южноафриканскому. При этом изолятов, относящихся к бразильскому варианту, в РФ не выявлено.