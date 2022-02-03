В РФ зарегистрировали новый препарат против COVID-19 «Эсперавир»

В России зарегистрировали новый препарат против коронавирусной инфекции «Эсперавир», разработанный компанией «Промомед». Препарат будет выпускаться в форме таблеток. Лекарство способно блокировать распространение вируса в организме и подходит для всех категорий граждан, сообщили РИА Новости.

Препарат в том числе подходит для граждан с хроническими заболеваниями, с коморбидными состояниями или без таковых, ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию и снижение риска госпитализации, — сообщил РИА Новости председатель совета директоров «Промомед» Пётр Белый.

Он добавил, что компания позже опубликует клинические исследования данного препарата. «Эсперавир», международное непатентованное наименование которого будет «Молнупиравир», планируется производить на заводе «Биохимик» в Республике Мордовия.

Ранее биолог Анча Баранова предположила, что каждый перенесённый человеком коронавирус будет всё сильнее «старить» организм и сокращать продолжительность жизни. По её мнению, COVID-19 может стать сезонным заболеванием, а значит, люди будут повторно заражаться вирусом много раз.