В России зафиксирован максимум активных случаев коронавируса за пандемию

Количество так называемых активных случаев коронавируса, то есть пациентов, которые в настоящий момент лечатся от инфекции, достигло в России максимума за всё время пандемии. Сейчас COVID-19 болеют 563 803 россиянина, следует из опубликованных 14 сентября данных федерального оперативного штаба.

Предыдущий максимум — 563 754 — был зафиксирован 8 января этого года. Отметим, что число активных случаев для статистики определяется как разница между количеством новых случаев и суммой числа жертв коронавируса и уже выздоровевших пациентов.

Если учитывать тех, кто не попадают в статистику (не сдают тест, поскольку болеют бессимптомно), то можно прийти к выводу, что это число может быть и больше. По последним данным оперштаба, с начала пандемии в России заразились 7 176 085 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России от коронавируса скончался 781 россиянин. Это на 8,6% больше, чем 13 сентября. За всё время жертвами заболевания стали 194 249 жителей страны.

Также за 24 часа зафиксировано 17 837 случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 15 907 человек. В общей сложности российские врачи вылечили более 6,4 млн пациентов с коронавирусом.