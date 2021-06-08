Суточный прирост по коронавирусу обновил мартовский рекорд

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось за минувшие сутки на 9977 человек. За прошедшие 24 часа этот показатель стал максимальным с 14 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество заражённых за всё время пандемии возросло до 5 145 843 человек. По данным на текущий день, за сутки в стране выздоровели 8883 россиянина, а всего за время разгула болезни — 4 752 085 человек. При этом доля выписанных пациентов составляет 92,4% от всех заразившихся.

Тем не менее на текущий день в больницах остаются 269 262 человека. Что касается статистики по количеству летальных исходов, то за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 379 смертей от коронавируса. Всего же за время пандемии жертвами болезни стали 124 496 пациентов. Условная летальность выросла до уровня 2,42%.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса. Однако говорить о победе над COVID-19 преждевременно.