В РФ за сутки выздоровели более 22,6 тысячи пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9f3cb144-4f2e-11eb-b232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

За последние сутки в России выздоровели 22 632 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее число выздоровевших составило 21 154 человека. В общей сложности число переболевших коронавирусом россиян с начала пандемии выросло до 2 662 668 человек.

Самое большое число выписавшихся пациентов зарегистрировано в Москве, здесь за сутки поправились 6 752 пациента. В Санкт-Петербурге от COVID-19 вылечились 1729 жителя, в Подмосковье — 1502 человека.

За 24 часа в 85 регионах РФ выявлено 24 246 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии инфекцию подхватили 3 284 384 россиянина. За сутки по всей стране от заболевания скончались 518 пациентов, общее число жертв выросло до 59 506 человек.