В РФ за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/8ea80a4a-a348-11eb-9bb1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России за последние сутки специалисты зафиксировали 8996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 был заражён 4 736 121 россиянин.

Уточняется, что 13,2% от числа инфицированных не имели клинических проявлений болезни, то есть переносили коронавирус бессимптомно. За минувшие 24 часа медики выписали из больниц 8934 человека. С начала пандемии выздоровели 4 361 807 россиян.

Что же касается летальных исходов, то за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 397 человек, а за всё время пандемии заболевание унесло жизни 107 103 граждан страны.

На текущий день в больницах остаются 267 211 человек.

Наибольший прирост новых случаев заражения зафиксирован в Москве — 2704 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (682 человека), а на третьем — Московская область (590 инфицированных).

Что касается столицы, то там за сутки выздоровели 1907 человек, а скончались 54 человека. В Петербурге следующие показатели — 906 выздоровевших и 35 летальных исходов. В Подмосковье выздоровели 593 человека, а умерли — 14.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф назвал решающий фактор, от которого будет зависеть третья волна коронавируса. Это вакцинация населения, из-за которой подъём заболеваемости будет не таким высоким.