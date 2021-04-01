В РФ за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/31ac60cc-938d-11eb-ba27-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки на территории России выявили 8792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в стране.

Отмечается, что 12,9% из них не имели клинических проявлений болезни, то есть болеют бессимптомно. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии доросло до 4 563 056 человек.

Что касается выздоровевших, то за сутки из российских больниц выписали 9832 человека, а всего за время пандемии в нашей стране выздоровел 4 186 251 человек. Летальные случаи — 400 человек и 99 633 человека соответственно. На текущий день от коронавируса лечатся 277 172 человека.

В столице же за сутки выявили 1764 новых случая заражения коронавирусом, а всего — 1 030 655, что является самым большим результатом по стране. Выздоровели 1324 человека, скончались 57 человек.

На втором месте уже неизменно стоит Санкт-Петербург с суточным приростом в 708 заболевших, по данным на 2 апреля, а на третьем — Московская область, в которой за сутки заразился 601 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре им. Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в виде капель для носа. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.