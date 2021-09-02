В РФ за сутки выявили 18 856 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 799 заболевших. Об этом сообщается в Telegram оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%. В частности, за сутки было выявлено 1 437 случаев в Санкт-Петербурге, 681 — в Московской области, 519 — в Свердловской области, 477 — в Ростовской области, 465 — в Пермском крае. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 1 633, до 1 572 264, 50 человек умерли.

В настоящее время в России продолжают лечение 552 825 человек, за сутки полностью выздоровели 18 690 человек. Всего за время пандемии было выявлено 6 975 174 случая заболевания, 6 236 738 человек выздоровели, 185 611 человек умерли.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России коллективный иммунитет от коронавируса может сформироваться уже осенью. Хотя бы один компонент прививки от COVID получили уже 45,4 млн россиян, а 38,5 млн граждан уже завершили полный курс вакцинации. При этом для достижения коллективного иммунитета надо привить 90 млн россиян.