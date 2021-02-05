В РФ за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек

https://static.news.ru/photo/af8f40b2-6855-11eb-9f2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки подтверждено 497 смертей. За весь период по России умерло 76 229 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего смертей зафиксировали в Москве — там за сутки скончались 60 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 45 человек, а на третьем — Подмосковье, где умер 31 пациент. Всего за время пандемии в столице скончались 13 832 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки выздоровел 22 831 житель российских регионов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. За всё время пандемии в РФ от коронавируса вылечились 3 436 326 человек.

Наибольшее число выздоровевших от коронавируса зафиксировано в Москве (4333), Санкт-Петербурге (2472) и Подмосковье (1012). По состоянию на 6 февраля коронавирус выявили у 3 951 233 жителей РФ (+16 627 за сутки).