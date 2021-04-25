В РФ за сутки коронавирусом заразились больше 8,8 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/588a5850-a668-11eb-8599-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за минувшие сутки в нашей стране выявили 8 803 новых случая заражения COVID-19. Всего же с начала пандемии выявлено 4 771 372 случаев инфицирования.

Что же касается выздоровевших, то в стране за прошедшие 24 часа полностью выздоровели от коронавируса 6 631, а всего за время буйства заболевания — 4 394 639. Тем не менее, на текущий день в больницах остаются 268 145 россиян.

Кроме того, за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 356 человек. Всего же Россия потеряла из-за болезни 108 588 граждан.

Согласно статистике оперштаба, наибольшее число заражений уже традиционно фиксируется в Москве — 2 687 заражённых. Выздоровели 1125 человек, а умерли — 55.

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