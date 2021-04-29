В РФ за сутки коронавирусом заразились больше 8,7 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/932a656a-a98b-11eb-8aad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки коронавирусом заразился 8731 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 4 805 288. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Что касается выздоровевших, то за прошедшие 24 часа из российских больниц были выписаны 8406 человек. Всего же от последствий заражения коронавирусом вылечились 4 427 946 человек. Тем не менее в медицинских учреждениях и на домашнем лечении продолжают оставаться 267 214 пациентов.

Согласно статистике летальных исходов, за сутки скончались 397 человек. Всего же пандемия унесла жизни 110 128. Лидирует по количеству заболевших Москва. В столице за сутки заразились 2662 гражданина. Вылечились 2008 человек, умерли 57 пациентов. На втором месте по числу заражений за сутки — Санкт-Петербург. Там выявили 725 новых случаев, 1011 пациентов выздоровели и 33 скончались. На третьей позиции антирейтинга Московская область — 651 заражённый, 517 вылечившихся и 20 погибших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью в России ожидается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями, включая новый коронавирус. Она убеждена, что единственным вариантом защиты своего здоровья и здоровья близких является вакцинация.