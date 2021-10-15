В РФ утверждён список бесплатных лекарств для перенёсших инсульт и инфаркт

Перечень бесплатных лекарств для пациентов, перенёсших инсульт или инфаркт, утвердил Минздрав РФ. В список вошли 23 препарата. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Приказываю: утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, — гласит документ.

Ранее был проведён опрос, в ходе которого выяснилось, что треть россиян испытывают трудности с покупкой лекарств. По словам участников опроса, чаще всего подобные трудности происходят из-за нехватки у людей денег. Ещё одна проблема — отсутствие самих необходимых препаратов.

Кроме того, стало известно, что с начала года в России подорожали свыше 30 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на лекарства из этого списка регулируются государством.