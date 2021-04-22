В РФ начали испытывать вакцину от аллергии на кошек

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Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов рассказал, что в России стартовали доклинические испытания вакцины от аллергии на кошек. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, испытания завершатся достаточно скоро. Тем не менее специалист не уточнил, когда именно это произойдёт, однако отметил, что уже на сегодняшний день можно говорить об эффективности разработанного препарата.

Мы готовы сейчас и уже начали... Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата, — рассказал он.

Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведёт разработку вакцины от аллергии на кошек, которая позволит не только облегчить жизнь аллергикам, но и создаст хорошую базу для профилактики. Планируется, что в 2021 году препарат будет скомпонован, а в 2022 году, после доклинических испытаний, начнутся клинические. Уже летом следующего года участники исследований смогут получить первые дозы вакцины.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в России. По его словам, провести данную процедуру планируется в мае.