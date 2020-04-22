В РФ создали технологию отбора доноров плазмы для лечения коронавируса

Разговоры о достижении пика и выхода на так называемое «плато» по заболеваемости коронавирусом в России преждевременны. Такого мнения придерживаются в Минздраве.

Все поступающие данные о ситуации с распространением инфекции анализируются ведущими специалистами страны. Своевременно принятые меры, направленные на профилактику и борьбу с пандемией, предотвратили взрывной характер распространения коронавируса на территории России,...