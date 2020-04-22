В РФ создали технологию отбора доноров плазмы для лечения коронавируса

Технология отбора доноров плазмы для лечения коронавирусной инфекции разработана в России. Об этом 22 апреля на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Очень важный элемент терапии, который сегодня проходит апробацию, — это использование иммунизированной плазмы доноров, которые перенесли эту инфекцию. Не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору доноров. Пока она используется как научная технология, мы её ставим на промышленный поток, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что петербургские врачи будут лечить больных коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших, сообщила главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.
В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.