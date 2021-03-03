В РФ создали «калькулятор», предсказывающий тяжесть течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/73f61a0a-7c2b-11eb-a5f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало «калькулятор» для предсказания тяжести течения коронавируса. Об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова.

Скворцова заметила, что новая разработка в первые же дни заражения может предсказать течение болезни. Вероятность того, что это предсказание действительно воплотится, составляет 90%.

Она также подчеркнула, что «калькулятор» разработан на основе машинного обучения. Он будет в открытом доступе через неделю, сказала глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, как писал NEWS.ru, Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. При этом она уточнила, что этот прогноз не учитывает вакцинацию. Она пояснила, что сейчас и в ФМБА, и во всём мире используют математические модели, которые позволяют спрогнозировать течение и развитие эпидемиологического процесса COVID-19.