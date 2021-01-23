В РФ смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме

https://static.news.ru/photo/fd5fc2f2-5d93-11eb-b467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новая тест-система коронавируса, которая позволит выявлять вирусную нагрузку, проходит регистрацию в Росздравнадзоре. Концентрация вируса в организме выявляется, как правило, в плазме крови: чем она выше, тем тяжелее болен человек.

Новая ПЦР-система позволит определить уровень вирусной нагрузки. Сейчас она находится на регистрации в Роспотребнадзоре, — заявила Голикова. Её слова приводит «Российская газета».

Голикова также показала журналистам тест-системы, которые используются для измерения иммунитета к коронавирусу, который появляется после вакцинации. На сегодняшний день такими системами оснащены центр «Вектор» и институт им. Гамалеи, чьи препараты уже доступны для населения.

Да, это тесты следующего поколения. Их разработка стала возможна, потому что мы получили более обширный спектр информации о коронавирусе, — добавила Голикова.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске команда учёных «Нейротехнолоджи» создала электронный браслет, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Об этом рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Екатерина Давыдова.

По словам Давыдовой, устройство с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, а также следит за уровнем кислорода в крови. На основании полученных данных прибор делает вывод, как протекает заболевание. Результаты пациент может сам передать медикам или отправить их дистанционно.