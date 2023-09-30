В РФ представили новый препарат от рака: какая эффективность, кому нельзя

Фото: t.me/mos_sobyanin

Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению из НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков заявил, что отечественный препарат для лечения онкозаболеваний может быть эффективен на 90-100%. Что об этом нужно знать?

С какими видами онкологии справится новый препарат

По словам Погребнякова, новое медицинское средство для лечения рака с помощью света может применяться при лечении разных видов онкологических заболеваний.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100%», — заявил кандидат медицинских наук.

Врач объяснил, что лекарство имеет несколько аналогов и очень хорошо переносится пациентами, а также почти не имеет побочных эффектов. Однако есть одно противопоказание, его нельзя применять людям с порфириновой болезнью, которая редко встречается в России.

Порфирии — группа генетически обусловленных патологий, которые проявляются на фоне нарушения синтеза гема (промежуточного продукта метаболизма гемоглобина) и накопления его токсичных соединений в организме. Симптоматика заболеваний разнообразна: пациенты могут сталкиваться со светочувствительностью, высыпаниями на коже, хроническими болями в животе, частичным или полным параличом, острыми психозами.

Фото: t.me/mos_sobyanin

Что сказал Сергей Собянин о новом препарате

28 сентября мэр Москвы Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. По его словам, на ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство.

«Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», — рассказал мэр российской столицы.

Также Собянин пояснил, что новое лекарство — это разработка столичной компании и не имеет зарубежных аналогов. Предприятие планирует выпускать до 40 000 флаконов в год, что позволит закрыть потребности фотодинамической терапии в России.

Что онкологи говорят про «омоложение» раковых заболеваний

Гендиректор по науке НМИЦ радиологии Минздрава России, хирург-онколог кандидат медицинских наук Петр Шегай считает, что злокачественные опухоли стали значительно чаще выявлять у людей младше 50 лет и это позволяет эффективнее лечить онкологические заболевания и уменьшать смертность от них.

«За последние 30 лет колоссально изменились технологии диагностики и масштабы ее применения. Иными словами, те опухоли, которые раньше обнаруживали уже на поздних стадиях в старшем возрасте, теперь стали выявлять на более ранних этапах», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что раньше у мужчин выявляли рак предстательной железы на поздних стадиях. Сейчас появился тест на определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), что позволяет обнаружить патологию на ранних стадиях.

«Скажем, у пациентов, которые к 70 годам уже страдали бы тяжелой формой рака предстательной железы, сегодня можно диагностировать раннюю стадию в 50 лет. Это резко повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни», — рассказал врач.

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