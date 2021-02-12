В РФ от коронавируса за сутки выздоровели больше 13 тысяч человек

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За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции вылечились 13 935 человек. Такие данные на 15 февраля 2021 года приводит федеральный оперативный штаб по контролю и борьбе с COVID-19.

Что касается общего количества заражённых за сутки в стране, то их количество составило 14 207 человек. Днём ранее число новых пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, составляло 14 185 человек.

Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие сутки от коронавируса скончались394 жителя российских регионов. За весь период пандемии в РФ с диагнозом COVID-19 умерли 80 520 человек.

Также сообщалось, что на 14 февраля число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии составило108 545 364 случая.

При этом количество умерших от последствия инфекции увеличилось до 2 393 899 человек, выздоровели 60 839 039 пациентов.

Сводные данные охватывают статистику 192 государств. В тройке лидеров по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия.