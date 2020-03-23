https://static.news.ru/photo/ad77a73c-6d02-11ea-8f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Feil/M.i.S/Global Look Press

Экспресс-тестов по выявлению коронавируса не будет, так как подобное исследование должно выполняться только в специальных лабораториях. Об этом заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

На дому или в аптеке такого купить будет нельзя. Это будет проводиться строго в условиях, которые необходимы для работы именно с этим патогеном, — цитирует «Интерфакс» эксперта.

Она уточнила, что сейчас в РФ насчитывается более 20 лабораторий, которые готовы проводить подобного рода анализы. Они строго лицензированы для работы с микроорганизмами первой и второй степени патогенности.

Малинникова добавила, что несмотря на желание провести тесты быстро, пренебрегать правилами безопасности нельзя.

Ранее NEWS.ru писал, что разработка иммунных тестов, представляющих собой чипы, для выявления антител к коронавирусу нового типа закончится к 2 апреля. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По её словам, разработка чрезвычайно важная. В отличие от первых двух, она основана не на выявлении вируса как такового, а на выявлении антител к нему. Иммунные тесты представляют собой чип, который можно использовать даже прикроватно в клинике для многократного исследования динамики состояния пациента.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.