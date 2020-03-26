https://static.news.ru/photo/868579f8-6e86-11ea-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень заражения коронавирусом в РФ пока находится внизу экспоненты, а принимаемые меры, вероятнее всего, помогут избежать резкого роста числа инфицированных. Об этом заявил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

Пока мы не видим того экспоненциального роста, как в других странах. Однако мы к нему готовимся. Экспонента — это когда медленно увеличивается число больных, а затем — резкий рост. Мы пока ещё внизу экспоненты. Когда будет подъём и будет ли он, прогнозировать сложно, — цитирует «Интерфакс» эксперта.

По его словам, принимаемые в России меры способны дать ощутимый эффект и сдержать резкий рост заболеваемости. Важно, подчеркнул Гусев, чтобы не было всплеска числа заражённых, а количество больных появлялось равномерно, растянулось во времени.

Нужно, чтобы наши ресурсы по специалистам, аппаратам искусственной вентиляции лёгких равномерно во времени тратились. Тогда мы избежим проблем, которые видим, например, в Италии, где оказались не готовы к такому резкому подъёму, — сказал врач.

Ранее NEWS.ru писал, что у России достаточно сил и финансовых средств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она отметила, что власти с благодарностью примут помощь бизнеса. По её словам, взаимодействие государства и бизнеса на фоне пандемии будет способствовать сохранению устойчивости экономики.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.