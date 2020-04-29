В РФ готовятся использовать тесты на нейтрализующие коронавирус антитела

https://static.news.ru/photo/5d791cd0-89f8-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая тест-система на антитела к вызвавшему пандемию коронавирусу SARS-CoV-2 поступила на регистрацию в Росздравнадзор. Она будет выявлять наличие вирусонейтрализующие антител в организме человека.

Именно они являются главным кандидатом в «индикаторы иммунитета». Плазму крови людей с такого типа антителами можно использовать для лечения заболевших пациентов.

Эта система позволяет определить наличие вирус-нейтрализующих антител. Те системы, которые сейчас существуют, определяют наличие антител к самому вирусу, а не вирусонейтрализующие антитела. И именно эта система позволит определить, как мы защищены от самого вируса, — пояснил «Интерфаксу» директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург.

По его словам, фактически «новая система будет одной из необходимых составных частей при определении критериев выхода из изоляционизма».

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу.

При этом для выявления коронавируса в организме В России сейчас используют отечественные тест-системы. Они работают по методу ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). Бактерии имеют собственную оболочку, которая защищает их от внешней среды, а у вирусов её нет, поэтому необходимую медикам информацию содержит не ДНК, а РНК, писал NEWS.ru..