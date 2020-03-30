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На территории России 32 пациента с коронавирусной инфекцией в 18 субъектах страны находятся в тяжёлом состоянии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, за 13 недель 2020 года показатели общей смертности ниже, чем показатели предыдущего года.

По сравнению с предыдущим годом показатели смертности ниже почти на 9%. Мы имеем ежесуточный контроль по внебольничным пневмониям, — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что Минздрав готов ввести в эксплуатацию новую информационную систему по контролю за пациентами, которые находятся в лёгком, среднем и тяжёлом состоянии.

По его словам, систему опробовали уже 24 региона страны.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно 20% жителей Москвы игнорируют призывы руководства города к самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Поэтому столичные власти решили ввести дополнительные ограничительные меры.