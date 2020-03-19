https://static.news.ru/photo/2a7e2d3a-6a03-11ea-931f-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Регионы Центрального федерального округа расширяют перечь мер, принятых в качестве профилактики распространения коронавируса.

Среди них, в частности, запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей, который ввели в Тульской области. Кроме того, в регионе снизили максимальный порог участия в мероприятиях с 50 до 30 человек. Во Владимирской области прорабатывают разные варианты организации досуга для школьников, которым продлили весенние каникулы. Чиновники, например, предлагают организовать малокомплектные классы для желающих.

Кроме того, во многих регионах учреждения культуры активно продвигают свои интернет-ресурсы, предлагая жителям смотреть онлайнвыставки и концерты.

По состоянию на 19 марта, в ЦФО зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом: по одному в Иванове, Калуге, Ярославле, Рязани, два случая в Воронеже, по три случая — в Твери, Туле и Тамбове.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь.

В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство этих пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок. 19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии.

С 21 марта до 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования, писал NEWS.ru. В столице уже запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Кроме того, все приезжающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании предписывается находится в течение двух недель в режиме самоизоляции. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время.