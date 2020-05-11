В реанимацию Коммунарки помещены 49 тяжёлых пациентов

https://static.news.ru/photo/9a7ecc0a-942b-11ea-9e34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

49 пациентов московской COVID-больницы в Коммунарке находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Такие данные приводит главврач учреждения Денис Проценко.

Согласно данным инфографики, которую он опубликовал в Facebook, всего на лечении состоят 335 пациентов. Из них у 65% подтверждён коронавирус. Среди пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии 67% — старше 60 лет, 6% — в возрасте от 18 до 40 лет и 27% — в возрасте от 41 до 60 лет. 59% пациентов больницы находятся в тяжёлом состоянии, 7% — в крайне тяжёлом.

За последние сутки в Москве выявили 5392 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему времени зафиксирован 121 301 больной COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.