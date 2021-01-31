В РАН оценили опасность надвигающейся магнитной бури

https://static.news.ru/photo/60c39948-63db-11eb-a0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPress.com/Global Look Press

Магнитные бури не могут оказать существенного влияния на здоровье человека. Такое мнение высказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его мнению, ухудшение самочувствия в такие периоды — не более чем самовнушение. Если метеозависимый человек не будет знать про магнитную бурю, то он по своему состоянию даже не догадается, что она была, считает учёный.

При этом Вибе признал, что данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности существуют. Однако, считает астроном, они скорее статистические, поэтому «не применимы к конкретному человеку».

Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни, — пояснил учёный телеканалу «Звезда».

Вибе также рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится в последующие 11 лет. На протяжении всего этого цикла магнитных бурь станет больше, так что они перестанут быть значимым событием.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре. Усиление солнечного ветра ожидается уже 1 февраля.