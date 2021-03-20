В Приамурье курсанты из 18 стран привились вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцинация иностранных курсантов от COVID-9 препаратом «Спутник V» стартовала в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Амурской области. В первый день прививку получили более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В сообщении говорится , что вакцинация обучающихся в училище иностранных граждан проводится на добровольной основе.

В первый день вакцину получили более 60 иностранных курсантов из 18 стран: Африки, Азии, Ближнего Востока и Америки, — сообщили в пресс-службе.

Вакцинация проходит на базе поликлиники учебного заведения. Перед уколом у всех студентов проверяют состояние здоровья.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто поставил себе прививку от коронавируса российского производителя «Спутник V».