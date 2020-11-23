В половине регионов РФ превышены пороги заболеваемости ОРВИ

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В 42 из 85 российских регионов зафиксировано превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ, предупреждает Роспотребнадзор.

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Регулятор отмечает, что во всех регионах продолжается вакцинация населения от гриппа. По состоянию на 24 ноября более 64 млн человек — 43,7% населения России — сделали прививку от гриппа.

Как писал NEWS.ru, главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал не бороться с повышенной температурой, если она ниже 38,5 градуса. Повышение температуры указывает на активную борьбу организма с инфекцией: активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены, а снижение двигательной активности и аппетита позволяет организму высвобождать нужную энергию для борьбы с вирусами, предупреждает специалист.