https://static.news.ru/photo/0ddb6f24-67c6-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовые мероприятия запретили на территории Подмосковья до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Запретить до 10 апреля проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, — говорится в документе.

Кроме того, в документе сказано, что граждане, прибывшие из Евросоюза, Южной Кореи, Китая, Ирана, а также Сербии, Албании, Великобритании и Северной Ирландии, Северной Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, Сан-Марино и США должны самоизолироваться на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Ранее NEWS.ru сообщил, что мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.