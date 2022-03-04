В Подмосковье закрыли временный медцентр для борьбы с COVID-19

В Подмосковье закрылся временный медицинский центр Министерства обороны страны, развёрнутый для помощи жителям региона в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные военного ведомства. Отправка военно-медицинских специалистов центра в пункт постоянной дислокации началась на аэродроме Чкаловский.

Временный инфекционный медицинский центр, развернутый на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке для оказания помощи гражданскому населению в борьбе с СOVID-19, завершил свою работу. В лечении гражданских пациентов из Московской области было задействовано более 500 военно-медицинских специалистов, — сказали в министерстве.

Военно-медицинских начали отправлять к месту их постоянной дислокации — в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге — с подмосковного аэродрома Чкаловский.

В Минобороны также уточнили, что медцентр был развёрнут с начала пандемии уже в пятый раз. За это время были пролечены более 13 тысяч пациентов.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв отметил, что заболеваемость «омикроном» падает во всём мире, поэтому не исключено, что антикоронавирусные ограничения полностью отменят через несколько месяцев. Он подчеркнул, что невозможно точно предугадать, будет ли следующая волна коронавируса и появится ли новый штамм.

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