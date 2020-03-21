https://static.news.ru/photo/d8bac5c8-6c35-11ea-a404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Global Look Press

35 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье. Один пациент уже поправился и выписан. Такие данные приводит оперштаб Московской области.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших. По информации московского штаба, в столице зарегистрированы 137 случаев заболевания.

Ранее москвичи, которые лежат в больнице в Коммунарке с коронавирусной инфекцией, рассказали, как проходят их будни. По словам пациентов, кормят их тут замечательно, сами палаты новые и чистые, только вот врачи с ними почти не общаются и проводят, по их мнению, весьма странный курс лечения, писал NEWS.ru.