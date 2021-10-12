В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. К 10 декабря должны быть полностью привиты не менее 80% сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.

По данным ведомства, руководителям предприятий, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. необходимо организовать вакцинацию первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 10 ноября 2021 года, срок прививания вторым компонентом установлен до 10 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Сообщается, что с 4 по 10 октября в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания коронавирусом, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают около 360 пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан ввели в Курганской области. В список попали бюджетники, госслужащие, сотрудники образования, здравоохранения и сферы услуг. Первый компонент вакцины работники должны получить до 1 ноября, второй компонент — до 1 декабря. Не прошедшие вакцинацию должны быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.