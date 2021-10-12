В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. К 10 декабря должны быть полностью привиты не менее 80% сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.
По данным ведомства, руководителям предприятий, работа которых
Сообщается, что с 4 по 10 октября в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания коронавирусом, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. В регионе работают около 360 пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Сделать прививку можно на предприятии или в СНТ.
Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан ввели в Курганской области. В список попали бюджетники, госслужащие, сотрудники образования, здравоохранения и сферы услуг. Первый компонент вакцины работники должны получить до 1 ноября, второй компонент — до 1 декабря. Не прошедшие вакцинацию должны быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.