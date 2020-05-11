В Подмосковье умерли 10 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3beb6174-942d-11ea-84c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

10 пациентов с коронавирусом умерли в Московской области за последние сутки. Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 219 жителей региона. Процент смертности оценивается как 0,96.

Подмосковье находится на втором месте (после Москвы) по числу заражений. По состоянию на 12 мая здесь выявлено 22 700 заболевших. Прирост составил 1063 пациента.

За последние сутки в Москве выявили 5392 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему времени зафиксирован 121 301 больной COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.