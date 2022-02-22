В Подмосковье рассказали о высокой загруженности поликлиник

Из-за возвращения поликлиник Подмосковья к штатному режиму работы многие медучреждения перестали госпитализировать больных с коронавирусом, заявил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов. Из-за этого больницы региона загружены пациентами с COVID примерно так же, как в разгар пандемии, пишет «Радио 1».

Госпитализаций из-за COVID-19 всё ещё достаточно много, но это происходит планово, потому что в Московской области из-за снижения заболеваемости сокращается число госпиталей, которые принимали больных коронавирусной инфекцией. И на те госпитали, которые продолжают работать, нагрузка сохраняется примерно в том же режиме, в котором была и в разгар эпидемии, — пояснил Рябов.

При этом он обратил внимание на слова врачей о том, что за последние несколько недель количество вызовов и приёмов значительно снизилось.

Ранее стало известно, что с 21 февраля жители Подмосковья вновь смогут самостоятельно записаться на приём к врачам-специалистам и терапевту, рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк. Помимо этого, в регионе возобновились профилактические осмотры и диспансеризация населения.