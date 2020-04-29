В Подмосковье от коронавируса вылечился ещё 41 человек

https://static.news.ru/photo/3019bdde-8ab7-11ea-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области ещё 41 человек вылечился от коронавирусной инфекции. Общее количество победивших COVID-19 возросло в регионе до 430.

Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.



Из столичных больниц за последние сутки выписали 525 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз «COVID-19». Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 5135 человек, писал NEWS.ru

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.