В Подмосковье объяснили, кто примет решение о введении локдауна

Третья волна коронавируса в России набирает обороты и санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране постепенно ухудшается. О необходимости введения локдауна в Подмосковье скажут врачи, если поймут, что это необходимо для сохранения жизни граждан. Об этом заявил зампред Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов в беседе с «Радио 1».

По поводу локдауна решение должны принимать врачи. Те люди, которые видят реальную картину. Минздрав, Роспотребнадзор, сотрудники больниц. Я, как любой нормальный человек, отношусь к локдауну отрицательно. Но когда речь идёт о здоровье, от некоторых вещей приходится отказываться, чтобы это здоровье сохранить. Поэтому если локдаун будет необходим — мы примем это, — заверил Мартынов.

Он добавил, что для победы над коронавирусной инфекцией россиянам, по его мнению, надо начать доверять врачам: соблюдать антикоронавирусные меры, своевременно вакцинироваться. Это снизит заболеваемость и поможет стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вводить режим локдауна в России пока не планируется.