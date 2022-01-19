В Подмосковье людям старше 60 лет порекомендовали соблюдать домашний режим

В Московской области из-за распространения штамма «омикрон» продлевается режим, при котором работодатели должны перевести на удалённую работу 30 % своих сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, говорится в Telegram-канале мособлштаба по коронавирусу. Правила продлеваются до 25 февраля. Кроме того, жителям региона старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Ранее подобные меры ввели в Москве.

Перевести на удалённую работу 30 % численности работников без учёта привитых и переболевших; перевести на удалённую работу всех работников в возрасте 60+ и имеющих хронические заболевания; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Это делается, для того, чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение «омикрона», в Московской области.

Накануне, из-за двукратного увеличения обращений в больницы, мэрия Москвы продлила до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных. Также мэр города Сергей Собянин призвал перевести на удалённый режим максимальное число работников.