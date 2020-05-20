В Подмосковье доноров начали проверять на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/bcf58218-9aa4-11ea-aba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Московская областная станция переливания крови начала проводить ИФА-диагностику на наличие антител к коронавирусу в крови доноров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Иммуноферментный анализ крови позволит выявить среди доноров крови и её компонентов тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, в том числе в бессимптомной форме, и выработал иммунитет, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что тестирование проводится только с согласия доноров. Результаты первых дней скрининга показали, что у 10% из них обнаруживается содержание антител класса G к коронавирусу. Дальнейшие исследования должны будут показать способность антител конкретного донора к нейтрализации COVID-19 у пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы запустили акцию «Хочупомочь», в рамках которой донорам плазмы для заражённых коронавирусом оплачивается поездка на такси до пункта сдачи крови и обратно. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова пояснила, что желающие стать участниками акции должны сообщить о себе на горячую линию. Бесплатные поездки станут доступны после проверки, действительно ли обратившийся переболел COVID-19, и уточнения его данных.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).