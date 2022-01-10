В Pfizer сообщили, когда сделают вакцину против «омикрона»-штамма
Александр Чеков
Александр Чеков
18:58, 10 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Эффективная против «омикрон»-штамма вакцина от Pfizer будет готова в марте. Об этом заявил председатель правления и генеральный директор американской компании Альберт Бурла во время передачи Squawk Box на CNBC, добавив, что он ещё не уверен в необходимости специального препарата против нового варианта коронавируса.
Вакцина будет готова в марте. Мы уже начинаем производить небольшое количество партий на свой страх и риск. Надежда заключается в том, что мы создадим продукт с намного лучшей защитой против отдельных видов заражения, — цитирует его издание.
На данный момент третья доза вакцины американской компании, разработанной вместе с немецкой компанией BioNTech, под названием Comirnaty остаётся эффективным средством защиты против «омикрона».
Ранее сообщалось, что бустерную дозу вакцины Pfizer от коронавируса для подростков 12–17 лет окончательно одобрил медицинский регулятор CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний). При этом CDC рекомендует, чтобы подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали ревакцинацию не ранее чем через пять месяцев после полной вакцинации. Кроме того, бустерной дозе Pfizer дал зелёный свет другой медицинский регулятор — FDA. Также регулятор разрешил проводить ревакцинацию детей от пяти лет, страдающих иммунными заболеваниями.