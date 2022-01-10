В Pfizer сообщили, когда сделают вакцину против «омикрона»-штамма

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Некоторые онкологические заболевания всё чаще выявляют и у молодых пациентов, рассказал главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов изданию «ФедералПресс». К примеру, рак груди и шейки матки обнаруживают у женщин уже с 20 лет. При этом от второго можно защититься, сделав вакцину от вируса папилломы человека, заявил онколог.

Среди молодых людей злокачественные опухоли встречаются всё чаще. Особенно это касается рака груди и рака шейки матки. Его стали чаще диагностировать у женщин от 20 до 40 лет, — сказал...