В Pfizer раскрыли точное время разработки вакцины от новых штаммов COVID-19

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла раскрыл точное время разработки вакцины от любого нового штамма COVID-19. Об этом он рассказал в интервью для Fox News.

Мы наладили процесс — в течение 95 дней с момента как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него, — заявил Бурла.

Бурла заявил, что на данный момент в мире нет ни одного штамма коронавируса, который смог бы миновать защиту вакцины Pfizer. Альберт признался, что не исключает возможность появления такого вируса, однако, по его словам, на разработку новой версии препарата уйдет примерно три месяца.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание вакцин от коронавируса и гриппа одновременно возможно, но к разработке можно приступать только после испытаний препарата, содержащего белки нескольких штаммов коронавируса одновременно. По его словам, клинические испытания подобной вакцины в центре планируют начать уже в конце следующего года.