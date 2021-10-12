В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда категорий

Власти Санкт-Петербурга постановили привить от коронавируса 80% жителей, работающих с людьми. В частности, это касается сотрудников сфер образования, здравоохранения, торговли, развлечений и ЖКХ. Первый компонент необходимо сделать до 15 ноября. Постановление главного государственного санитарного врача по городу опубликовано на сайте Роспотребнадзора Петербурга.

Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <...> лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющий деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий работников ввели в 38 регионах России. Также, по её словам, в 64 субъектах РФ введены ограничения для лиц пожилого возраста, в 26 регионах введён контроль посещения общественных мест по принципу QR-кодов.

12 октября в России был побит очередной рекорд по числу смертей от коронавируса — по данным оперштаба, за сутки скончались 973 человека.