В Петербурге возник дефицит вакцины от кори Эксперт Роспотребнадзора Катаева: в Петербурге есть дефицит вакцины от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит вакцины от кори, заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева во время пресс-конференции ТАСС. Однако, по ее словам, гражданам предлагают не поставить прививку от вируса, а сдать кровь.

В городе есть дефицит вакцины от кори. Чтобы использовать ее для того населения, которое от инфекции никак не защищено, предлагается сдать кровь. Анализы помогут определить защитный титр человека. Если он есть, то смысла в вакцинации нет. Прививает тех, у кого нет антител, — сообщила Катаева.

Специалист подчеркнула, что вспышка кори наблюдается в Василеостровском районе. По словам Катаевой, случай инфекции — привозной, и сейчас проходят противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарным законодательством. Эксперты определяют круг контактных лиц с заразившимся пациентом, и при необходимости будет принято решение о вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в России контролируемой. Как пояснили в ведомстве, рост заболеваемости в некоторых регионах происходит из-за непривитых граждан, в частности прибывших из стран ближнего зарубежья.